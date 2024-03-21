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ABD'nin Gazze için ateşkes tasarısı yarın BMGK'da oylanacak
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21 Mart 2024 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 22:52:00

ABD'nin Gazze için ateşkes tasarısı yarın BMGK'da oylanacak

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ABD'nin Gazze için ateşkes karar tasarısı cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.

ABD'nin Gazze için ateşkes karar tasarısı cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.

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Etiketler : BMGK ABD GAZZE ATEŞKES
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