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21 Mart 2024 Perşembe 22:52:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 22:52:00
ABD'nin Gazze için ateşkes tasarısı yarın BMGK'da oylanacak
ABD'nin Gazze için ateşkes karar tasarısı cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.
ABD'nin Gazze için ateşkes karar tasarısı cuma günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylanacak.
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