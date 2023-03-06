ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kaynak: TRT Haber
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; ABD Büyükelçisi Jeff Flake, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.
Flakake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.
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