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29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:05:00

ABD'li turistler misket oynadı

Kaynak: AA

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Nevşehir'de bir köy düğününe katılan ABD'li turistler, davul zurna eşliğinde misket oynadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıkarken, ABD'li turistler Türk kültürünün gelenek ve göreneklerini deneyimledi.

Tarihi ve turistlik mekanları gezmek için Kapadokya'ya gelen ABD'li turistler, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köy düğününe katılıp, davul zurna eşliğinde eğlendi.

Kapadokya'daki çeşitli müze ve ören yerlerini ziyaret eden ABD'li turist kafilesi, yöre kültürünü tanımaları amacıyla kendilerine eşlik eden turist rehberinin davetiyle Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde Selma ve Ümit Binici çiftinin düğününe katıldı.

Düğün sahiplerince karşılanan turistler, yerel sanatçıların seslendirdiği müziklerle eğlendi, oyun havası misket eşliğinde oynadı.

ABD'li turistlerden Jill Duttom, AA muhabirine, farklı kültürleri tanımaktan keyif aldığını belirterek, "Burada, zarif kişilerle birlikte olmak ve onları tanımak çok güzel. Sadece büyük şehirlerde değil, köyler ve mütevazı insanlarla da birlikte olmak gerek. ABD'deki düğün ve kutlamalar çok kişisel ve dinseldir." dedi.

Steve Woo da köy halkının mutlu günlerine ortak olmanın sevinç ve heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Profesyonel turist rehberi Özcan Alkan ise turistlerin eğlenceli vakit geçirdiklerini anlatarak, "Turistler, Türkiye'deki düğünlerin çok daha iyi olduğunu söylediler. İnsanların bir araya gelerek birbirlerine yardımcı olduklarını görmenin mutluluğunu yaşadılar. ABD'de bu kadar içtenlikle, bu denli güzel düğün tecrübesi yaşamadıklarını aktardılar." diye konuştu.

Damadın babası Suat Binici de "ABD'li turistler davul zurna eşliğinde oynadılar, eğlendiler. Tekrar buraya gelmek için can atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Etiketler : nevşehir düğün turist
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