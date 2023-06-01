"Kılıçdaroğlu ile beraber ABD ve CIA de kaybetti"

ABD'li siyaset analisti Kanthan'dan çarpıcqı yorum "Kılıçdaroğlu ile beraber ABD ve CIA de kaybetti"

ABD'de bir programda Türkiye seçimlerini değerlendiren siyaset yorumcusu ve analisti S.L. Kanthan, yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve seçim sürecine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin uzun süredir Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmaya çalıştığını dile getiren Kanthan, "Biliyorsunuz bu seçimin kaybedeniz sadece muhalefet lideri Kılıçdaroğlu değil ABD ve CIA de oldu." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde ABD VE CIA tarafından planlanarak yapıldığını ifade eden ABD'li analist Kanthan, "2016'da CIA bir darbe teşebbüsünde bulundu, söylenenlere göre Putin, Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptı ve onu darbe konusunda uyardı." şeklinde konuştu.

"Son yedi yıldır ABD zaten Türkiye'ye her türlü yaptırım ve tehdit yoluyla zorbalık yapıyor." diyen Kanthan, ABD'nin Türkiye'nin dış politikalarında baskı oluşturduğunu belirtti.

"ABD AÇIKÇA MANİPÜLASYON YAPTI"

ABD'nin 14 Mayıs seçimleri için yüzsüzce açık bir manipülasyon sergilediğini ve büyük bir hata yaptığını söyleyen Kanthan, "Batı medyasına bakarsınız, Erdoğan'ın rakibi olan Kılıçdaroğlu'nun göklere çıkarıldığını görürsünüz." sözlerini kullandı.

CIA'in Ulusal Demokrasi Vakfı adında paravan bir örgütü olduğunu belirten Kanthan, "Bu örgütler, rakip aday Kılıçdaroğlu ile buluştu ve onun için çok sayıda sosyal medyada kampanya düzenledi." dedi.

"ABD SON YILLARDA TÜRKİYE'YE EKONOMİK SAVAŞ BAŞLATTI"

ABD'li basın organı Wall Street'in Türkiye'nin para birimine saldırdığının altını çizen Kanthan, "ABD son iki yıldır Türkiye'ye karşı adeta bir ekonomik savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Kanthan ayrıca ABD tarafından yapılan ekonomik manipülasyonların enflasyonu arttırdığını ve Türk halkının büyük sıkıntılar çekmesine yol açtığını dile getirdi.

"HALK BÜYÜK RESMİ GÖRDÜ VE İSTİKRAR İÇİN ERDOĞAN DEDİ"

Tüm operasyon ve manipülasyonlara rağmen halkın istikrar için Başkan Erdoğan2ı tercih ettiğini vurgulayan Kanthan, "Ama halk istikrar arayışında olduğu için Erdoğan'ın yanında durdu." diye konuştu.

Kantham, "Sanırım halk duruma ilişkin büyük resmi de gördü. En şok edici şey ise bu oldu." diye konuştu.

"SOYLU'NUN ABD ÇIKIŞI ŞOK EDİCİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Eğer birisi ABD yanlısı dış politika önerisinde bulunursa bu kişi hain kabul edilecek" sözlerini şok edici olarak yorumlayan Kanthan, "Önümüzdeki beş yılda Türkiye'nin dış politikasında büyük bir değişim göreceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.