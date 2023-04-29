ABD'li şirkete peşkeş vaadi

6'lı Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, Atatürk Havaalanı'nı uzay ve havacılık çalışmaları için CIA'in taşeron şirketlerinden Sierra Nevada'ya vereceğini açıkladı.

Varank, Kılıçdaroğlu'nun vaadine "Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılık üssü yapacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız" dedi.

GOOGLE'A GİRİN BAKIN

Kılıçdaroğlu, "Lütfen gençler, gidin 'Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen Ailesi'nin yönetimindeki SNC, NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir" diye konuştu.

PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYİZ

Kılıçdaroğlu'nun bu vaadine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tepki gösterdi. Varank, TEKNOFEST 2023'ün açılışında yaptığı açıklamada "Bir cumhurbaşkanı adayı Atatürk Havalimanı'nı ABD'li şirketlere peşkeş çekeceğini ilan etti. Burayı ABD'li şirketlerin uzay ve havacılık merkezi yapacaklarmış. Burada dünyanın en büyük havacılık festivali yapılıyor; İngiliz, Alman, Fransız değil Türk gençleri yarışıyor. Bu beyefendi sizi görmüyor ve duymuyor. Yerli ve milli kabiliyetlerimizin başka ülkelere peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

O ZİHNİYET DEĞİŞMEMİŞ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da tepki gösterdi. Bayraktar, Twiter'dan şu paylaşımı yaptı: "Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete verme fikri... Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek... Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."

SNC, CIA BAĞLANTILI

Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA'ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı. Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp'un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı. Ayrıca, Özmen Ailesi'nin ABD devletinden yakın zamanda 410 milyon dolarlık olmak üzere bugüne kadar toplam 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.

CHP, TÜRKİYE UZAY AJANSI'NIN KURULMASINA DA KARŞI ÇIKTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı kuruluş kararnamesini iptal ettirmek için 8 Şubat 2019'da Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlattı. İptal başvurusunda Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzaları yer almıştı. Türkiye Uzay Ajansı(TUA), Türkiye'nin uzay bilimleri programı ile genel havacılık ve uzay araştırmalarından sorumlu devlet kurumu. 13 Aralık 2018'de"Milli Uzay Programı" hazırlanarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütmek amacıyla kuruldu. Ajans ilk toplantısını 2019 yılı Eylül ayında gerçekleştirdi. TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "TUA'ya verilen en önemli görevlerden biri Türkiye'nin Millî Uzay Programı'nı hazırlamak oldu. Bu program, 2021'in başından 2030'un sonuna kadar Türkiye'nin kabiliyetleri, kaynakları ve zamanlamasına ilişkin bir yol haritası belirleyecek" ifadelerini kullanmıştı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI

Bakan Varank ise, 30 Aralık 2022'de TÜBİTAK'ın bilim insanlarına yönelik destek programları çerçevesinde son 20 yılda uzay bilimleri alanında 169 kişiye 40,9 milyon TL destek sağladığını açıklamıştı. Uzay çalışmaları alanındaki 31 projeye de 30,2 milyon TL düzeyinde destek verildiğini aktaran Varank, Türkiye Uzay Ajansı tarafından Milli Uzay Programı kapsamında geliştirilen projelere ilişkin proje fizibilite ve bütçelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını, 'Ay Araştırma Programı' ve 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' projelerine devam edildiğini bildirmişti. Bakan Varank, 2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde sunulan 'Milli Uzay Programı Strateji Belgesi'ni hatırlatarak, şunları söylemişti: "2022-2030 yılları arasında Ay'a insanlı erişim gibi bir hedef bulunmamaktadır. Bahse konu strateji belgesinden de görüleceği üzere, Türk Astronot ve Bilim Misyonu Programı'nda bir Türk vatandaşının uluslararası işbirliği ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkarak, uzaya erişimi ve uzayda gerçekleştirilecek bilimsel faaliyetlerde yer alması amaçlanmaktadır. Kısacası, seçilen Türk uzay yolcusunun gerekli eğitimlerini tamamladıktan sonra 2023 yılının ikinci yarısında bilimsel araştırma yapmak için Ay'a değil, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanmaktadır."

UZMANLAR: ABD ÇIKARLARINA HİZMET ETMEK ZORUNDA

Savunma ve havacılık uzmanları, ABD merkezli, ABD savunma sanayii ve istihbarat birimlerine çalışan şirketlerin başka ülkelerde stratejik işbirliklerine girmesi durumunda, Amerikan çıkarlarını korumak zorunda olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Amerikan çıkarlarının çatıştığı durumlarda ya da ABD yönetiminin izin vermemesi durumunda Türkiye'de stratejik bir kurumun emanet edildiği bir Amerikan şirketinin ABD çıkarlarını koruyacağını, ABD çıkarlarına hizmet edeceğini vurguluyorlar.