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ABD'li senatörden hükümete ''İsrail'e askeri yardımı durdurun'' çağrısı
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03 Ocak 2024 Çarşamba 05:29:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 05:29:00

ABD'li senatörden hükümete ''İsrail'e askeri yardımı durdurun'' çağrısı

Kaynak: AA

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ABD'li Senatör Sanders, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ahlaksız savaşına fon sağladığı' gerekçesiyle ABD'nin İsrail'e yapmayı planladığı 10 milyar dolarlık yeni askeri desteği durdurması çağrısında bulundu.

ABD'nin Vermont eyaletinin Senatörü Bernie Sanders, yazılı bir açıklama yaparak Biden ile Netanyahu yönetimlerinin Gazze politikalarına yönelik eleştirilerine devam etti.

7 Ekim'deki Hamas saldırılarını bir kez daha kınayan Sanders, "Buna karşılık İsrail ordusunun yanıtının oldukça orantısız, ahlaksız ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kabul etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

ABD'nin Gazze'deki krizle birlikte gündeme getirdiği ve İsrail'e ilave 10 milyar dolarlık askeri yardım paketine karşı çıkan Sanders, "Artık yeter! Kongre bu fonu sağlamayı reddetmeli. ABD'nin sağlayacağı fon sağcı Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik acımasız savaşını sürdürmesine yönelik koşulsuz askeri destek demektir." yorumunu yaptı.

Daha önce de ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını kesmesi ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Sanders, Senatoda bu yönde oylama yapılması için tasarı hazırlamış ancak tasarı gündeme alınmamıştı.

Etiketler : ihlal edilen yardım İsrail askeri durdurma
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