'Türkiye karışında bölündüler' dedi ve ekledi: Kimse askeri bir çatışma tehlikesini göze alamaz!

ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü (Deniz Yüksek Lisans Okulu) Ulusal Güvenlik İşleri Bölümü profesörü Ryan Gingeras, Yunan medyasına konuştu.

"TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ’DE ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

Star.com.tr'de yer alan haberde Doğu Akdeniz'de daha aktif bir Türk varlığını görmeye devam edeceklerini söyleyen ABD'li profesör, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne yapmak istediğine dair çok güçlü bir mesaj gönderdi. Ancak şu ana kadar diğer komşu ülkelerden, AB'den veya ABD'den ciddi bir geri dönüş olmadı" dedi.

TÜRKİYE İLE ÇATIŞMAYI GÖZE ALAMIYORLAR

Büyük Avrupa ülkelerinin Türkiye karşısında bölünmüş durumda olduğunu belirten ABD'li profesör, “Kimse Türkiye ile askeri bir çatışma tehlikesini göze almak istemiyor” dedi. Gingeras, "İtalya, Türkiye'nin Libya'daki pozisyonu konusunda diğerleri kadar tepki vermedi. Almanya, özellikle çok daha dinamik olan Fransa'ya kıyasla bu konuda nispeten sessiz kaldı." dedi.