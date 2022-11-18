"Bunların ikiyüzlülüğünü her seferinde vurguluyoruz"

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18 Kasım 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 16:00:00

Bakan Çavuşoğlu'dan New York Times'ın manşetine yanıt: Terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bombalı saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, New York Times'ın manşetine yanıt vererek, "Sonuçta 'Türkiye'nin turizmi etkilendi, Türkiye'ye gitmeyin' diyorlar. O anlamda da hedeflerine ulaşamadılar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını turizmle ilişkilendirenlerin durumunun ibretlik olduğunu belirterek, "Onlar ne derse desinler, onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah ve eğitim vermeye devam etsinler. Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz. Teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, Türk baharı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının yaşandığı alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma karanfil bıraktı.

Daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren, bombayı koyan ve arkasındaki kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaptığını, saldırıyı gerçekleştiren kişi ve diğerlerini gözaltına aldığını hatırlattı.

Konunun yargıya intikal ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette hesabı sorulacaktır. Diğer taraftan yurt dışı ve yurt içi bağlantılarla ilgili çalışmaları da titizlikle yürütüyoruz. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli desteği veriyoruz. Bir taraftan bu terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken, diğer taraftan terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti. Güçlenerek yoluna devam etti. Halkımızın, özellikle Beyoğlu'ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür."

Ziyaret vesilesiyle esnafla olan dayanışmalarını da gösterdiklerini aktaran Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısa süre içerisinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle Belediye Başkanımızın aldığı tedbirlerle hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Yine Bali'den takip ettik. Arkadaşlarımız tüm Beyoğlu'nu bayraklarla donattılar. Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay'dan Malezya'ya kadar, yani Güney Amerika'dan Uzak Doğu Asya'ya kadar, Avrupa'nın farklı ülkelerinden Körfez ülkelerine kadar, Filistin'den Lübnan'a ve İran'a kadar her yerden turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı sebepleri ve hedefleri var. Hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını da gördüler. Tam tersine biz, terör örgütlerini Türkiye'den ve komşu bölgelerden, nerede olursa olsun temizlemeye inşallah devam edeceğiz."

SALDIRIYI TURİZMLE İLİŞKİLENDİREN DIŞ BASIN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör saldırısının dış basında turizmle ilişkilendirilmesine ilişkin sorulan soru üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Amerika'da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü, çifte standardını her vesileyle görüyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi? Gerçi içeride de var 'PKK, YPG ve PYD' diyemeyenler bizde de var ama yurt dışında maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve iki yüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar. Sonuçta 'Türkiye'nin turizmi etkilendi.' demek istiyorlar. Aslında bir taraftan 'Türkiye'ye gitmeyin.' diyorlar. Biraz önce verdiğim örnekler, yurt dışından gelen turistlerin özellikle buraya hiç korkmadan geldiğini gösteriyor. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. Her zaman insan haklarından bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıya sadece turizm açısından bakması da ibretliktir. Onlar ne derse desinler, onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah ve eğitim vermeye devam etsinler. Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz. Teröristleri temizlemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır, Türk baharı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur. Tam tersine hedeflere ulaşmak için daha da ileri gideceğiz. Daha çok çalışacağız, daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız inşallah."

Bakan Çavuşoğlu, bir muhabirin askeri operasyonlar konusunda yönelttiği soruya ise "Askeri operasyonumuz hiçbir zaman bitmez. Teröristleri Suriye'de olsun, Irak'ta olsun avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerek istihbaratımızın gerek jandarmamızın, emniyetimizin, askerimizin PKK/YPG'ye yönelik operasyonları devam ediyor. Aynı şekilde DEAŞ'a karşı operasyonlarımız devam ediyor. İçeride ve dışarıda yine FETÖ'ye karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." yanıtını verdi.

"PKK, YPG, PYD HEPSİ AYNI"

Çavuşoğlu, Taksim Meydanı'ndan saldırının yaşandığı alana yürürken yaptığı açıklamada ise terörü bir kere daha lanetlemek, terörle mücadelede kararlılıklarını vurgulamak için bugün İstiklal Caddesi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti.

Terör saldırısının yurt dışı bağlantısına da dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, şunarı söyledi:

"Özellikle PKK'nın yine Suriye'deki kolu, zaten PKK, YPG, PYD hepsi aynı şey, aynı terör örgütü, bunların da saldırıyla ilgili bağlantısıyla ilgili arkadaşlarım gerekli açıklamayı yaptı. Bugüne kadar YPG'yle, PYD'nin PKK'dan ayrı olduğunu savunanlara biz her zaman söylüyorduk, bir kere daha yüzlerine vurduk ki, bunlar aynı terör örgütüdür. YPG'si PKK'sı ve diğer bağlantılı tüm kollarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. İçeride ve dışarıda bunları temizleyeceğiz."

Bakan Çavuşoğlu, yürüyüşü sırasında esnafı ziyaret ederken, kendisini selamlayan vatandaşlarla konuştu.

Terör saldırısı noktasına karanfil bırakan Çavuşoğlu'na Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu ABD İstiklal Caddesi
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