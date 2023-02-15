ABD'li komutandan şaşırtan açıklama: Uzaylı olma ihtimalleri var

ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü. Beyaz Saray, düşürülen cisimlerde 'dünya dışı varlık' belirtisi olmadığını açıklarken, cisimlerin 'kime ait olduğu', 'nasıl uçtuğu', 'nasıl o yükseklikte kaldığı' sorularına cevap veremedi. ABD Hava Kuvvetleri Generali Glen David VanHerck ise "Havada vurulan cisimlerin uzaylı olması ihtimal dışı mı?" sorusuna "Bu noktada hiçbir şeyi ihtimal dışı bırakmıyoruz" yanıtını verdi.

