ABD'li ismin 2015'te söylediği sözler olay oldu: ABD Ukrayna'yı kışkırtıyor, bize inanıyorlar ve böyle giderlerse duvara toslayacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) dünyaca ünlü siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimer'ın 2015 yılı konuşmasında Ukrayna'nın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusya'nın kucağına atıldığını anlattığı konuşması ortaya çıktı. Mearsheimer yıllar önce yaptığı konuşmasında Batının Ukrayna'yı bugünkü acı tabloyu yaşayacağı bir sona doğru ittiğini adeta bugün yaşananları görürcesine anlatıyor.

İşte ABD'li uzmanın 2015 yılında yaptığı konuşmasından öne çıkanlar:

"BATI UKRAYNA'YI HAYAL ALEMİNE SÜRÜKLÜYOR"

Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir. Ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara tosyalacaktır. Benim savunduğum şey ise Ukrayna'yı tarafsız bir yer haline getirmek ve ekonomik olarak kalkındırmak. Rusya ve NATO arasındaki rekabetten çekikp çıkarmak. Ukrayna için en iyi çözüm budur.

"BİZ OLMASI GEREKENİN TERSİNİ YAPIP UKRAYNA'YI KIŞKIRTIYORUZ"

Bizim yaptığımız şey Ukraynalıları Rusya'ya karşı kışkırtmaktan ibaret. Ukrayna halkına bir gün bizim Putin'i yeneceğimiz ve Ukrayna'yı batının bir parçası haline getireceğimiz yönünde umut vermekteyiz. Çünkü zamanın bizden yana olduğunu düşünüyoruz.

"UKRAYNALILAR BİZE İNANIYORLAR VE BÖYLE GİDERSE DUVARA TOSLAYACAKLAR"

Ukrayna halkı da bu dediklerimize güvenmekte. Ama Ukrayna halkının neredeyse tamamı Rusya ile çatışmaya gönülsüz bakmakta. Ve unun yerine çetin bir politik mücadeleyi tercih etmekteler. Biraz önce söylediğimiz gibi böyle devam ederlerse ülkeleri sonunda duvara toslayacak. Ve bizim yaptığımız şey bunu hızlandırmak.

"UKRAYNA'YI KIŞKIRTMAK YERİNE TARAFSIZ HALE GETİRMELİYİZ

Yapmamız gereken en iyi şey Ukrayna'yı tarafsız hale getirmek. Bunu yapmak ABD olarak bizim de işimize gelecektir. Rusya'nın da işine gelecektir. Ve en önemlisi Ukrayna'nın işine gelecek ve onları bu kötü sondan koruyacaktır.