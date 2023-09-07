AB'den Türkiye'ye destek mesajı: Elimizden gelen her şeyi yapacağız
Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son günlerde can kayıplarına yol açan sellerin meydana geldiği Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Michel, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, bu üç ülkede yaşanan sellerle ilgili görüntülerin yürek parçalayıcı olduğunu belirtti.
Sellerde hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve her şeyini kaybeden mağdurlar için üzüntülerini ileten Michel, "AB sizin yanınızdadır. İhtiyaç duymanız halinde sizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.
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