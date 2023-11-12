AB'den Gazze çağrısı: Çatışmalara derhal ara verilmeli

AB, Gazze'de derinleşen insani krizden ciddi endişe duyulduğunu belirterek, insani yardımların ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB adına yaptığı açıklamada, "AB, Gazze'de derinleşen insani kriz konusunda ciddi endişe duymaktadır. AB, insani yardımın Gazze halkına güvenli şekilde ulaşabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi, sınır geçişlerinde kapasitenin arttırılması ve özel bir deniz yolu da dahil olmak üzere insani yardım koridorlarının oluşturulması çağrılarına katılmaktadır." ifadesi yer aldı.

İşgalci İsrail'in "uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak" kendini savunma hakkı bulunduğu açıklamada, "AB, insani yardım koridorları ve insani ihtiyaçlara yönelik duraklamalar dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirlerin alınması yoluyla insani yardımların muhtaç durumdakilere hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, tüm rehinelerin serbest bırakılması için Hamas'a yapılan çağrı yinelendi, hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılamayacağı belirtildi ve şöyle devam edildi:

"Sivillerin çatışma bölgesini terk etmelerine izin verilmelidir. Bu çatışmalar hastaneleri ciddi şekilde etkilemektedir ve sivillerle sağlık personeline korkunç zarar vermektedir. AB, uluslararası insancıl hukukun hastanelerin, tıbbi malzemelerin ve hastanelerdeki sivillerin korunmasını şart kıldığını vurgulamaktadır. Ayrıca hastanelere en acil tıbbi malzemelerin derhal sağlanması ve acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastaların güvenli bir şekilde tahliyesi gerekmektedir. Bu bağlamda İsrail'i sivillerin korunmasını sağlamak üzere azami itidal göstermeye çağırıyoruz."

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İşgalci İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.