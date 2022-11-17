VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 13:54:00

AB'de yeni otomobil satışları ekimde arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ekimde yıllık bazda yüzde 12,2 artarak, yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ekim ayında 664 bin 861 olan yeni otomobil satışları, bu yılın aynı ayında yüzde 12,2 artarak 745 bin 855'e çıktı. Böylece yeni otomobil satışları yıllık bazda yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.

Geçen yılın eylül döneminde özellikle çip kıtlığı Avrupa'da araç üretimini ve satışlarını düşürmüştü. Bu yılın ekim ayındaki yükseliş geçen yılın baz etkisinden kaynaklandı.

Çip sıkıntısının azalmasına rağmen söz konusu artış, birikimli siparişlerin azalması nedeniyle bir trend dönüşü olarak değerlendirilmiyor. Ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler nedeniyle yeni siparişlerin güçlü olmadığı ifade ediliyor.

Otomobil satışları hala korona virüs salgını öncesi seviyeye ulaşamazken, ağustos, eylül ve ekimdeki artışlar da önceki aylardaki zayıflığı telafi etmeye yetmedi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 16,8, İtalya'da yüzde 14,8 ve İspanya'da yüzde 11,7 oldu.

AB üyesi 27 ülke arasında eylül ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 208 bin 642, Fransa'da 124 bin 981, İtalya'da 115 bin 827 ve İspanya'da 65 bin 966 yeni otomobil tescil edildi.

AB'de yeni araç tescilleri, Ocak-Ekim 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşerek 7 milyon 529 bin 965'e indi.

Üreticilere göre, eylül ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 190 bin 205 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araç satışlarında VW Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları içeren Stellantis Grubu, toplam 141 bin 500 otomobil sattı.

Renault Grubu 76 bin 916 otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 68 bin 313 adetle dördüncü sırada yer aldı.

Etiketler : acea otomobil satış
24 saat yetmiyor

24 saat yetmiyor
Nostaljik paylaşım

Nostaljik paylaşım
Alçiçek Hatun'un duvarları var

Alçiçek Hatun'un duvarları var
Tarihi ikili

Tarihi ikili
Operasyon pozu

Operasyon pozu
‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!

‘Trafik dedektifleri' eğitim parkında!
Çocuklara eğitici tatil fırsatı

Çocuklara eğitici tatil fırsatı
Perde dikti

Perde dikti
Kardeşini ikizi sandılar

Kardeşini ikizi sandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX