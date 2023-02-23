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23 Şubat 2023 Perşembe 20:57:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 20:57:00

AB'de TikTok yasağı genişletiliyor

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği kurumları sosyal medya uygulaması TikTok hakkında getirdikleri yasakları genişletiyor.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından AB Komisyonu'nun çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından AB Konseyi de benzer bir karar aldı.

AB Konseyi yetkilileri, kurumsal cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Ayrıca AB Konseyi'nin, çalışanların kurumsal ağlara bağlantı sağladıkları kişisel cihazlarından da uygulamayı silmelerini isteyeceği belirtildi.

Konseyin diğer AB kurumlarıyla yakın işbirliği içinde siber güvenlik tedbirlerini sürekli güncel tutmaya devam edeceği kaydedildi.

AB kurumlarından ilk olarak AB Komisyonu, çalışanlarının özel ve kurumsal telefonlarından TikTok uygulamasını kaldırmalarını istemişti. Avrupa Parlamentosu'nun da benzer bir tedbir alması bekleniyor.

Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

Etiketler : tiktok AB siber güvenlik

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