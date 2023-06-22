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22 Haziran 2023 Perşembe 12:11:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 12:11:00

ABD'den Türkiye'ye Kosova teşekkürü

Kaynak: IHA

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz" dedi.

ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının 247. yıl dönümü vesilesiyle ABD'nin Ankara Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon düzenlendi. Flake, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlandı.

Büyükelçi Flake, NATO ortaklığına değer verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin bizimle birçok alanda ve şu anda Kosova'da NATO'ya uzun süredir devam eden katkısını takdir ediyoruz" diye konuştu.

NATO'nun genişlediğini görmek istediklerinin altını çizen Flake, Finlandiya'yı NATO'ya tam üye olarak görmekten mutlu olduklarını, yakında İsveç'i de görmeyi umduklarını söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinin olup olmayacağına ve İsveç'in Vilnius'taki zirvede vetoyla karşılaşması durumunda ne olacağına ilişkin soruya Flake, Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınması gerektiğini her zaman söylediğini belirtti.

İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını değiştirme noktasına kadar gittiğini inandıklarını Flake, "Bu yüzden zamanının geldiğine inanıyoruz. Açıkçası, İsveç'in Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta tam üye olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üye olması ile ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı meselelerinin bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine Flake, ABD yönetiminin İsveç'in NATO'ya katılımı ile F-16 satışı arasında hiçbir bağlantı olmadığını söylediğini hatırlattı.

Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelede ABD'nin Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği ve Astana Görüşmeleri ortak sonuç bildirisini nasıl yorumladıkları sorusuna Flake, "Ortaklıklara değer veriyoruz. Müttefiklerimizle birlikte DEAŞ'tan tamamen kurtulmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak için uzun bir yol kat ettik, ama daha gidecek çok yolumuz var" diye konuştu.

DEAŞ'tan kurtulmayı önemsediklerini ve bu yüzden orada olduklarını savunan Flake, Suriye'de Esad yönetimini tanımak için bazı hareketler olduğunu ve buna halen karşı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin DEAŞ harekatının bir parçası olduğunu kaydeden Flake, Türkiye ile birlikte çalıştıklarını ve iletişim halinde olduklarını söyledi.

Etiketler : Litvanya ABD NATO KOSOVA
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