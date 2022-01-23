ABD'den tahliye kararı

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23 Ocak 2022 Pazar 01:01:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 01:56:00

ABD'nin, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edeceği iddia edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin, Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği ileri sürüldü.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD'nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı iddia edildi.

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.

Etiketler : ukrayna rusya abd
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