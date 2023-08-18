ABD'den Suriye'de teröristlere silahlı eğitim!
Kaynak: TRT Haber
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.
ABD Suriye'de kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
Ortak silahlı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.
ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.
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