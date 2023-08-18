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18 Ağustos 2023 Cuma 17:20:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 17:20:00

ABD'den Suriye'de teröristlere silahlı eğitim!

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

ABD Suriye'de kanlı terör örgütü PKK/YPG'ye desteği sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçaksavarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

Etiketler : SURİYE ABD PKK/YPG TERÖR
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