20 Şubat 2024 Salı 18:41:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 18:41:00
ABD'den Gazze'de ateşkese bir kez daha veto
BD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti
ABD, bir kez daha BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etti
- ABD'den Gazze'de ateşkese bir kez daha veto
- Van'da geçen hafta 97 düzensiz göçmen yakalandı
- TEKNOFEST başvuru süresi uzatıldı
- Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatı "kameralı can simidi"yle de aranıyor
- Kurum'dan gençlere müjde: 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz
- AK Parti'nin Ankara adaylarının listesi teslim edildi