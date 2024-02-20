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ABD'den Gazze'de ateşkese bir kez daha veto
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20 Şubat 2024 Salı 18:41:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 18:41:00

ABD'den Gazze'de ateşkese bir kez daha veto

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