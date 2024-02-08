08 Şubat 2024 Perşembe 00:09:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 00:09:00
ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas'ın yanıtında bazı başarı şansı olmayan talepler olsa da (İsrail'le) anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşünüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
- ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
- Muhalefetin 'Murat Kurum' kumpasına AK Parti'den jet yanıt!
- Vatandaşların Başkan Erdoğan'a güveni tam! Son anket sonuçlarını 24 TV canlı yayınında açıkladı
- Eski Basın Danışmanı ilk kez 24 TV'de anlattı: Erdoğan CHP'li belediyeye yardım etti
- Azerbaycan'da seçim sonuçları belli oldu! İlham Aliyev'in zaferi
- Başkan Erdoğan, İlham Aliyev ile görüştü! Seçim zaferini kutladı