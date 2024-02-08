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ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması
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Hamas'tan Türkiye şartı! Ateşkes için kritik açıklama
08 Şubat 2024 Perşembe 00:09:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 00:09:00

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Hamas'ın yanıtında bazı başarı şansı olmayan talepler olsa da (İsrail'le) anlaşmaya varılması için bir alan yarattığını düşünüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : abd gazze ateşkes hamas israil
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