04 Ocak 2024 Perşembe 20:47:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 20:47:00
Bakan Fidan-Blinken görüşmesi için kritik açıklama: İsveç'in NATO üyeliği masada olacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Anthony Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretinde mevkidaşı Hakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanma sürecini konuşacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Anthony Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretinde mevkidaşı Hakan Fidan ile İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanma sürecini konuşacağını belirtti.
Detaylar geliyor...
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