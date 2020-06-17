ABD'den Esed'e Sezar Yasası yaptırımı!

Uluslararası haber ajansı Reuters, ABD'nin "Sezar Yasası" kapsamında Beşşar Esad ve eşi dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

ESAD REJİMİ SURİYE LİRASINI DEVALÜE ETTİ

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, ABD'nin rejimi hedef alan yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden hemen önce para birimini yüzde 44 devalüe etti.

Rejimin Merkez Bankası, Suriye lirasında devalüasyona gidildiğini, karaborsadaki baskıyı hafifletmek ve işlemlerde resmi kanalların kullanımını teşvik etmek için resmi dolar kurunu 704'ten 1256 Suriye lirasına yükselttiğini duyurdu.

Sosyal medyada, "karaborsada doların döviz kurunun 2825 Suriye lirasına yakın olduğu" yönünde haberler çıkıyordu.

YAPTIRIMLARIN EKONOMİYE AĞIR DARBE VURACAĞI BELİRTİLİYOR

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin, Suriye'de rejimin askeri zafer kazanmasını engellemek, rejimi ve müttefiklerini müzakere masasına döndürmek için yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Craft, yaptırımların ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2019'da imzaladığı ''Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'' kapsamında uygulanacağını, yaptırımlarla rejimin kendi halkına karşı vahşetini destekleyen ve finanse edenleri caydırmayı hedeflediklerini söylemişti.

Uzmanlar, yaptırımların, nüfusun yüzde 80'inin yoksulluk içinde yaşadığı ülkede ekonomiye ağır bir darbe vuracağını ifade ediyor.

SEZAR YASASI NEDİR?

ABD'de yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, temel olarak Beşşar Esed rejimini siyasi sürecin içine çekmeyi hedeflerken, Suriyeli muhaliflere hem rejimin ihlallerini dünyaya anlatabilmek için fırsat sunuyor hem de büyük sorumluluklar yüklüyor.

ABD Senatosu, 18 Aralık'ta Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Başkan Donald Trump da ABD'nin 2020 savunma bütçesi içine eklenen "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı 21 Aralık'ta imzalamıştı. Yasa, böylece yürürlüğe girmişti.

İsmini, 2014'te Esed rejiminin muhalifleri tuttuğu hapishanelerde işkenceyle öldürülen 11 bin tutukluya ait 55 bin fotoğrafı dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adından alan yasaya göre, rejime, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Rejimin yanı sıra İran'ı da hedef alan ve bu ülkeye karşı "ağır baskı kampanyası" kapsamında görülebilecek yaptırımların asıl etkisini, ABD'nin Rusya ile ilişkileri üzerinde göstermesi bekleniyor.

Rusya'nın Suriye'de işlediği suçlardan dolayı ABD yönetiminin yaptırımlarından çekindiği biliniyor. Rus ordusu ve komuta kademesinden askeri müteahhitler ile iş adamları, bu yaptırımların ağına takılabilir.

Ancak yasanın asıl hedefini, Esed rejimine daha fazla yüklenilmesi ve dünya sisteminden dışlanması oluşturuyor.