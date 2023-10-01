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01 Ekim 2023 Pazar 18:54:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 18:54:00

ABD'den Ankara'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara'da yaşanan terör saldırısını kınadıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin Ankara'daki terör saldırısını kınadığını belirtti.

Blinken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İçişleri Bakanlığına yönelik saldırıyı kınadığını kaydederek, yaralananlara acil şifalar diledi.

Terörün her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Bakan Blinken, "NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Etiketler : ABD TÜRKİYE TERÖR SALDIRISI KINAMA ANKARA
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