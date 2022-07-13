ABD'den 409 yıllık enstrüman bağışı

Bursa Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'ne, ABD'nin ilk konservatuarı olan New England Konservatuarı'ndan 52 tarihi enstrüman bağışlandı. Eserler arasında Venedik'te 1613 senesinde Marco Ricci tarafından yapılmış lüt de sergilenecek.

Bağış, New England Konservatuarı Müzik Tarihi ve Müzikoloji Bölümü öğretim üyesi olan ve New England Konservatuarı'nda Kültürlerarası Enstitü'nün direktörlüğünü de yapan Türk-Amerikalı besteci Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'un yoğun çabaları sonucunda gerçekleşti.

Müze, Nilüfer Belediyesi ve Sanlıkol ailesinin yoğun çabaları sonucunda 2021 yılı Ağustos ayında açılmıştı.



Eserler arasında 409 senelik bir flüt ile 150 sene önce zamanın Japonya İmparatorluğu tarafından bizzat New England Konservatuarı'nın kurucusu Eben Tourjee'ye bağışlanmış olan tarihi ve nadide parçalar yer alıyor.

