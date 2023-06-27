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27 Haziran 2023 Salı 23:01:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 23:01:00

ABD'den 4 şirkete 'Wagner' yaptırımı

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ABD, Wagner'e finansman sağladığı iddia edilen altın şirketlerine yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli şirketlerin, Ukrayna ve Afrika dahil silahlı kuvvetlerini sürdürmesi ve genişletmesi için Wagner'e fon sağlamak amacıyla yasa dışı altın ticaretinde bulunduğu kaydedildi.

ABD yönetimi, paralı savaşçı grubu Wagner'e finansman sağladıkları gerekçesiyle Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli 4 şirketi yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Wagner Grubu ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya merkezli şirketlerin, Ukrayna ve Afrika dahil silahlı kuvvetlerini sürdürmesi ve genişletmesi için Wagner'e fon sağlamak amacıyla yasa dışı altın ticaretinde bulunduğu kaydedildi.

Yaptırım uygulanan Rusya vatandaşı Andrey Nikolayevich Ivanov'un ise Wagner Grubu'nun Mali'deki birimlerinin faaliyetlerinin merkezinde yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Wagner Grubu'nda yönetici olan Ivanov'un, Prigojin'in Africa Politology adlı kuruluşu ve Mali'deki üst düzey hükümet yetkilileriyle silah anlaşmaları, madencilik konuları ve Mali'deki Wagner Grubu'nun diğer faaliyetleri konusunda yakın bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, konuya ilişkin açıklamasında, Hazinenin yaptırımlarının Wagner Group'un finansal ağındaki ve uluslararası yapısındaki kilit aktörlere zarar verdiğini belirtti.

Nelson, Wagner Grubu'nun operasyonlarını kısmen Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerdeki doğal kaynakları kullanarak finanse ettiğini belirterek, ABD'nin Wagner Group'un Afrika, Ukrayna ve diğer yerlerdeki şiddetini azaltmak için gelir akışlarını hedef almaya devam edeceğini vurguladı.

Etiketler : ABD Hazine Bakanlığı yaptırım wagner
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