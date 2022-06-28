Akıllara Durgunluk Getiren Dolandırıcılık!

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28 Haziran 2022 Salı 09:50:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 09:50:00

ABD'deki 'ünlü' Türk doktor Serhat Gümrükçü dolandırıcı ve sahtekar çıktı

Kaynak: Sabah

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ABD'de koronavirüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü'nün dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.

ABD'de corona virüs tedavisine yönelik çalışmalar yürüten "Enochian BioSciences"ın ortağı olan, kendisini doktor olarak tanıtan ve ortağını kiralık katile öldürttüğü gerekçesiyle geçen ay tutuklanan Serhat Gümrükçü'nün dolandırıcı ve sihirbaz olduğu ortaya çıktı.

Covid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan Gümrükçü'nün, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.

Gümrükçü'nün Seraph Medical isimli şirketinde ise Dünya Sağlık Örgütü'nde görev almış ünlü profesörlerin fotoğraflarını photoshop yöntemi ile keserek şirketinde çalışıyor gibi gösterdiği ortaya çıktı.

TAM BİR SAHTEKAR ÇIKTI

Gümrükçü, petrol yatırımlarında iş ortağı olan Gregory Davis'in 2018 yılında öldürülmesini organize ettiği iddiasıyla geçen ay Los Angeles'ta tutuklanmıştı.

İşte Gümrükçü'nün İzmir'de başlayıp ABD'de devam eden hikayesi...

1982 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen okulu yarıda bırakarak kariyerine sihirbaz olarak sürdürdü. Mistik şifa, kaşık bükme, ateş üzerinde yürüme, kuantum gibi konulara merak salan Gümrükçü, kendisine "Dr. Numara" ismini takıp, sahnede ve tv kanallarında sihir performansları sergiledi.

İddiaya göre Gümrükçü, internetten 15 dolar karşılığında yurt dışında bir çok üniversiteden genetik uzmanlığı, immünoloji ve onkoloji alanında diplomalar edindi.

Gümrükçü, İzmir'de açtığı ruhsatsız kliniğinde kendisini kanser tedavileri konusunda uzman gibi gösterdi. Gümrükçü, ökse otundan yaptığı karışımlarla kansere çözüm bulduğunu ileri sürerek pek çok kişiden yüklü miktarda para alıp, dolandırdı.

Gümrükçü hakkında "Kişinin içinde bulunduğu zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. Hakkında yurt dışı yasağı konan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Gümrükçü, bir yolunu bularak Amerika'ya kaçtı.

Sahte doktor Gümrükçü, Seraph Medical isimli bir tıp laboratuvarı kurdu, ünlü profesörleri orada çalışıyor gibi gösterdi. Daha sonra Enochian BioSciences şirketinin yüzde 32 lik hissesini satın alarak en büyük ortak konumuna geçti.

Gümrükçü, Şubat 2017'de Kaliforniya'da dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve çek sahtekarlığı olmak üzere toplam 14 suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gümrükçü tutuklandıktan iki ay sonra 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ORTAĞINI KİRALIK KATİLE ÖLDÜRTMEKTEN TUTUKLU

Serhat Gümrükçü, 2017 yılında petrol işi yapan Gregory Davis'e kendisini prens olarak tanıttı ve Davis'in sahibi olduğu şirket ile petrol ticareti yapmayı teklif etti.

Gümrükçü, karşılıksız çek vererek Davis'e ortak oldu. Ancak gerçek ortaya çıktı ve Gümrükçü'nün davasının başlamasına 19 gün kala, 7 Ocak 2018'de ortağı Davis ölü olarak bulundu.

Yaklaşık 4 yıl boyunca Davis'in vurulmasını inceleyen FBI, kiralık katil tutarak cinayet işlettiği iddiasıyla Serhat Gümrükçü'yü ve kendisi gibi daha önce sihirbazlık yapan arkadaşı Berk Eratay'ı geçen ay tutukladı.

Etiketler : Enochian BioSciences Serhat Gümrükçü dolandırıcı
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