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27 Haziran 2023 Salı 22:14:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 22:14:00

ABD'deki uçuşlara fırtına engeli

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ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli fırtınalar nedeniyle 2 binden fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi. Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.


Hava ulaşımıyla ilgili istatistikleri paylaşan FlightAware sitesine göre, ABD nüfusunun yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde maddi hasara neden olan şiddetli fırtınalar, 2 binden fazla uçuşun ertelenmesine veya tamamen iptal edilmesine yol açtı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke içi veya uluslararası 1241 uçuşun ertelendiği, 828 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanında, bekleme salonlarının uçuşu iptal edilen veya ertelenen yolcularla dolu olduğu görülürken, boş koltuk bulamayan aileler, çocuklarıyla birlikte yere yatak yapıp uyudu.

New York'taki LaGuardia, John F. Kennedy ve Boston'daki Logan havalimanlarında da benzer durumların yaşandığı kaydedildi.

Hava şartları ve hava trafik kontrol personeli konusunda yaşanan problemler nedeniyle dün ülkenin aynı bölgesinde 8 binden fazla uçuş iptal edilmiş veya ertelenmişti.

ABD'nin doğusunda, New Hampshire'dan Güney Carolina'ya kadar uzanan bölgede sıcaklıkların tehlikeli boyutlara ulaştığı belirlenmiş, 300'den fazla şiddetli fırtına rapor edilmişti.

Etiketler : fırtına uçuş iptali ABD kuzeydoğu
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