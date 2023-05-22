ABD'deki Türkevi'ne saldırı! "Bu teröristi bulmanız, gereğini yapmanız gerekiyor"

ABD'deki Türkevi'ne saldırı! Başkan Erdoğan: Bu teröristi bulmanız, gereğini yapmanız gerekiyor
Başkan Erdoğan, Türkevi'ne saldırına ilişkin ABD'li yetkililerine seslenerek "Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Büyük Rumeli Buluşması'' programında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Burada hamuru acıyla çileyle, aşkla, sevda ile dayanışma ile yoğrulmuş ebedi ve ezeli kardeşliğimizin remzini görüyorum
Bizim dili, dini, kültürü, teninin rengi farklı olsa da, umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var
28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum
Türkiye Cumhuriyeti, bin yıldır bu topraklarda varlık yokluk mücadelesi veren mücadelemizin ilk değil en son devletidir
Tarih boyunca millet olarak, vicdanımızla, merhamet ve şefkatimizle tüm dünyaya insanlık dersi verdik
Milletçe el ele, gönül gönüle vererek ülkemizi kalkındırmaya, ekonomimizi güçlendirmeye, bu topraklarda özgür ve başı dil şekilde yaşamaya çalıştık. Nice badireleri aşarak Türkiye'yi bugünlere getirdik. Bunu millet olarak hep birlikte başardık
Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil, asli evladıdır
Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına "dur" demediler. Bize insan hakları dersi verenler, Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler
Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım
Avrupa'da PKK seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'de Türkevi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Türkevi'nin camlarını kırmak size ne kazandırır?
Biz Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadık. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk
Nasıl ülkemizde hizmet götürmedik tek karış toprak bırakmadıysak, Rumeli'de de dokunmadık yer bırakmadık. Soydaşlarımızın yaşadığı şehirlerin hemen hepsini ziyaret ettik
Gün oldu hamburger yemek için Pensilvanya'ya gittiler, gün oldu Londra'daki tefecilerin kapısında nöbet tuttular. Benim Rumelili kardeşlerimin köftesinin böreğinin tadına bakmaya tenezzül etmediler
Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar, kalbi Türkiye ile atan milyonların meseleleriyle hiçbir zaman ilgilenmediler. Her kılığa büründüler ama bir kez olsun yerli, milli ve vicdanlı bir duruş sergilemediler
Oy vermedikleri için depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar. Koltuklarını korumak için nefret söylemlerine sarılmakta sorun görmüyorlar
Korku siyaseti ile insanlarımızın oylarını almaya çalışıyorlar. Oysa ne yapsalar boş, milletimiz bunların ciğerini biliyor
Ayrıntılar geliyor...
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