ABD'deki Türkevi'ne saldırı! "Bu teröristi bulmanız, gereğini yapmanız gerekiyor"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Büyük Rumeli Buluşması'' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Burada hamuru acıyla çileyle, aşkla, sevda ile dayanışma ile yoğrulmuş ebedi ve ezeli kardeşliğimizin remzini görüyorum

Bizim dili, dini, kültürü, teninin rengi farklı olsa da, umudunu ülkemizin başarısına bağlamış yüz milyonlarca dostumuz var

28 Mayıs'ta sandıktan çıkacak sonucun müjdesini veren şu sevginiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum

Türkiye Cumhuriyeti, bin yıldır bu topraklarda varlık yokluk mücadelesi veren mücadelemizin ilk değil en son devletidir

Tarih boyunca millet olarak, vicdanımızla, merhamet ve şefkatimizle tüm dünyaya insanlık dersi verdik

Milletçe el ele, gönül gönüle vererek ülkemizi kalkındırmaya, ekonomimizi güçlendirmeye, bu topraklarda özgür ve başı dil şekilde yaşamaya çalıştık. Nice badireleri aşarak Türkiye'yi bugünlere getirdik. Bunu millet olarak hep birlikte başardık

Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan gelen kardeşlerimiz bu ülkenin göçmeni değil, asli evladıdır



Lafa gelince insan hakları adına mangalda kül bırakmayanlar, Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu kültür katliamına "dur" demediler. Bize insan hakları dersi verenler, Rumeli'den yükselen feryatlara sağır kesildiler

Türkevi orada size bir emanettir. Türkevi'nin camlarını levye ile kıran bu teröristi bulmanız gerekiyor. Hadi bakalım hemen, süratle bu teröriste bulmanız lazım. Gereğini de yapmanız lazım



Avrupa'da PKK seçmenlere saldırmaya başladı. Yetmedi ABD'de Türkevi'nin camlarını kırdılar. Hani siz demokrattınız? Türkevi'nin camlarını kırmak size ne kazandırır?

Biz Rumeli'yi bir an olsun aklımızdan ve kalbimizden çıkarmadık. Asırlık hasretin adından soydaş ve akraba toplulukların elinden biz tuttuk



Nasıl ülkemizde hizmet götürmedik tek karış toprak bırakmadıysak, Rumeli'de de dokunmadık yer bırakmadık. Soydaşlarımızın yaşadığı şehirlerin hemen hepsini ziyaret ettik

Gün oldu hamburger yemek için Pensilvanya'ya gittiler, gün oldu Londra'daki tefecilerin kapısında nöbet tuttular. Benim Rumelili kardeşlerimin köftesinin böreğinin tadına bakmaya tenezzül etmediler

Hapisteki canilerle ilgilendikleri kadar, kalbi Türkiye ile atan milyonların meseleleriyle hiçbir zaman ilgilenmediler. Her kılığa büründüler ama bir kez olsun yerli, milli ve vicdanlı bir duruş sergilemediler

Oy vermedikleri için depremzedelerimizi aşağılamaktan utanmıyorlar. Koltuklarını korumak için nefret söylemlerine sarılmakta sorun görmüyorlar

Korku siyaseti ile insanlarımızın oylarını almaya çalışıyorlar. Oysa ne yapsalar boş, milletimiz bunların ciğerini biliyor

Ayrıntılar geliyor...