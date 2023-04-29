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29 Nisan 2023 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 09:30:00

ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

Kaynak: AA

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ABD'de, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için 9 farklı noktada oy verme işlemi başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'deki seçmenler sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.

Etiketler : türkiye 14 mayıs abd seçim oy verme cumhurbaşkanı milletvekili
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