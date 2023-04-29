ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

ABD'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi bugün başlıyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için ABD'deki seçmenler sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 29 Nisan-7 Mayıs'ta Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra New York, Boston, Chicago, Los Angeles, Miami ve Houston Başkonsolosluklarında 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

New York Başkonsolosluğu görev bölgesinde Türkevi'nin yanı sıra New Jersey ve Long Island'da ise 29 Nisan-1 Mayıs'ta 09.00-18.00 saatlerinde oy kullanma işlemi için ilave sandık merkezleri bulunacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

ABD genelinde 134 bin 246 seçmen buluyor.