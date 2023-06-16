ABD'de, polislerin ırkçı tutumları bitmek bilmiyor!
Kaynak: IHA
ABD Adalet Bakanlığı 3 sene önce George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te polisin, siyahilere 9, kızılderililere ise 13,9 kat daha fazla şiddet uyguladığını açıkladı.
ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde George Floyd'un 3 sene önce polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından eyalet polisine yönelik başlattığı soruşturmada yeni veriler paylaştı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te görevli polislerin ırkçılık, şiddet ve nefret suçu uygulamalarına daha fazla yöneldiği ifade edildi. Minneapolis polisinin bu suçları "rutin" olarak işlediği aktarılan açıklamada polisin siyahilere 9, kızılderililere ise 13,9 kat daha fazla orantısız güç kullandığı belirtildi.
Bakanlığın bu tür davranışları azaltmak için yeni önlemler alacağı, vur emrinin yasaklanacağı, belirli yerlerde kurulan önlemlerin kaldırılacağı ve polislere yönelik davranışsal sağlık programı oluşturulacağı aktarıldı.
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