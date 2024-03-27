VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yahudi vekilden skandal çağrı... "Ramazan öldürmek için en iyi zaman"
Terör yandaşları Türkiye'nin Başkonsolosluğuna saldırdı
Rusya Gazze'ye insani yardım gönderdi
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu
ABD'de kuş gribi alarmı
Almanya'daki PKK provokasyonu: Ankara Büyükelçisi ile görüşüldü
27 Mart 2024 Çarşamba 10:43:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 10:43:00

ABD'de kuş gribi alarmı

Kaynak: DHA

ABONE OL

ABD'li yetkililer dün yaptıkları açıklamada, Teksas ve Kansas'taki ineklerden elde edilen süte yapılan testlerde kuş gribinin pozitif çıktığını açıkladı. Yetkililer, kuş gribinin pozitif çıktığı ineklerin karantina altına alınarak iki ila üç hafta içerisinde iyleştiğini belirtti.

Teksas Hayvan Sağlığı Komisyonu Teksas ve Kansas'taki ineklerde halsizlik, iştahsızlık ve emzirme problemlerinin gözlemlendiğini ve sütlerine uygulanan testlerde kuş gribinin pozitif çıktığını ifade etti. Açıklamada, "Teksas ve Kansas'da öncelikli olarak yaşlı ineklerdeki iştahsızlık ve diğer klinik semptomlarını yakından değerlendirmek için testler yapıldı. Kansas'taki iki süt çiftliğinden ve Teksas'taki bir süt çiftliğinden alınan pastörize edilmemiş sütün teşhis örnekleri ve ayrıca başka bir süt çiftliğinden alınan örnekler eyaletlerde 25 Mart 2024'te HPAI'nin (kuş gribi) pozitif olduğunu doğruladı" denildi. Hayvan Sağlığı Komisyonu ayrıca, mandıraların yakınlarında yakın zamanda bulunan ölü yabani kuşlardan da test örnekleri aldıklarını ve kuş gribini yabani kuşların getirmiş olabileceğinin de altını çizdi.

"İNSANLARA YÖNELİK RİSK DÜŞÜK"

Hayvan Sağlığı Komisyonu, kuş gribinin pozitif çıktığı ineklerden elde edilen sütün yok edildiğini ve ineklerin karantina altında tutularak iki ila üç hafta içerisinde iyileştiğini belirtti. Açıklamada, "ABD Tarım Bakanlığı'na göre ticari süt tedariği güvenli ve insanlara yönelik risk düşük. Mandıraların yalnızca sağlıklı hayvanlardan elde edilen sütün gıda tedarikine girmesine izin vermesi gerekiyor ve hasta hayvanlardan elde edilen süt başka yöne yönlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : abd inek kuş gribi
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX