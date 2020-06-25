ABD'de Kovid-19 salgınında korkunç bilanço

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25 Haziran 2020 Perşembe 17:04:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 17:17:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 124 bini geçti

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ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 808 artarak 124 bin 308'e yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 808 artarak 124 bin 308'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 38 bin 499 artarak 2 milyon 463 bin 923'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 808 artarak 124 bin 308'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 193 bin 609 vakayla Brezilya, 613 bin 994 vakayla Rusya ve 474 bin 587 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 413 bin 355 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 346 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 196 binden fazla vakayla California ve 176 binden fazla vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 30 milyon 80 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 40 bini geçti.

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