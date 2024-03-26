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26 Mart 2024 Salı 11:14:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 11:14:00

ABD'de işten çıkarma dalgası yayılıyor

Kaynak: AA

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ABD'de geçen yıldan bu yana hız kesmeden devam eden işten çıkarmalar, şirketlerin verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme çabaları nedeniyle artmaya devam ediyor.

Enflasyon karşısında yükselen faiz oranları ve küresel ekonomik belirsizliklerin baskısı altındaki şirketler, "kemer sıkma" politikalarını sürdürüyor.

Daha az kaynakla daha fazlasını yapma hedefindeki şirketler, personel sayısını azaltırken verimliliğe odaklanıyor.

Şirketlerin yapay zeka ve otomasyona yönelmesi de işten çıkarma nedenleri arasında gösteriliyor.

Yapay zeka heyecanı, şirketlerin kaynaklarını bu alanda yoğunlaştırmasına ve iş güçlerinde otomasyonu artırmasına yol açıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR ŞUBATTA YÜZDE 9 ARTTI

Chicago merkezli küresel bir işe yerleştirme ve kariyer geçişi firması olan Challenger, Gray&Christmas'ın verilerine göre, ABD'de işten çıkarılanların sayısı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 84 bin 638'e çıktı. Bu sayı geçen yıl mart ayından sonraki en yüksek seviye oldu.

Ülkede işten çıkarılanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 98 artarak 721 bin 677'ye ulaşmıştı.

Teknolojiden imalata, finansal hizmetlerden perakendeye kadar pek çok sektörden şirket çalışan sayısında azalmaya giderken, işten çıkarmaların teknoloji sektöründe yoğunlaşmaya devam ettiği görüldü. Challenger, Gray&Christmas verilerine göre, teknoloji sektöründe 12 bin 412'si şubat ayında olmak üzere bu yıl toplam 28 bin 218 kişi işten çıkarıldı.

Etiketler : abd işten çıkarma işsizlik
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