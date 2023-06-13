ABD'de F-35 krizi patlak verdi: Teslimatlar duracak!

Lockheed Martin üretimi F-35'ler yaşadığı sorunlarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Pentagon yazılım sorunları nedeniyle geliştirilmiş F-35 teslimatlarını Temmuz ayında durduracak.

Aksam.com.tr'nin DefenseNews'ten aktardığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı, yeni üretime giren F-35 avcı uçaklarını, jetlerin yükseltilmesindeki gecikmeler nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren teslim almayı durduracak.

Yeni teknolojilerle donatılan yeni savaş uçaklarının planlanan teslimatının durdurulması, üretici Lockheed Martin'in düzinelerce uçağı uzun bir süre elinde tutması gerekeceği anlamına geliyor.

F-35'in yeni teknolojilerle donatılması birçok iyileştirme içeriyordu.

Geçtiğimiz Nisan ayında tamamlanması planlanan geliştirme çabaları F-35'in daha uzun menzilli hassas silahlar taşımasına izin verecekti.

Planlanan tarihte teslim edilemeyen F-35'ler planlanan programın 1 yıl gerisinde kaldı.

Yazılım entegrasyonunun geç başladığını ve zor olduğunu belirten uzmanlar Lockheed Martin'in, bu yıl ilk TR-3 özellikli F-35'i teslim etme taahhüdünü sürdürdüğünü söyledi.

Sorun yıl sonuna kadar çözülmezse belki onlarca yeni F-35 yıl sonuna kadar teslim edilemeyebilir.