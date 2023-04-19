19 Nisan 2023 Çarşamba 17:41:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 17:41:00
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
Reuters'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai kovuşturma açılması kararını iptal etti.
Reuters'ın haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.
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