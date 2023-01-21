ABD ve YPG artıklara muhtaç etti

Suriye'nin kuzeyinde terörist YPG'nin kontrolündeki bölgelerde halk, ABD üslerinin çöplüklerinden beslenmek zorunda bırakıldı.

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü PKK/YPG ile ABD üslerinin bulunduğu bölgelerde yaşayanların yürek burkan hikayeleri BBC Türkçe'de yer aldı. Haberde gıdaya ve geçim kaynaklarına ulaşamayan yerel halkın, ABD üssünün çöplerinden bulduklarıyla beslenmek zorunda kaldıkları anatıldı.

İNSANİ KRİZ BAŞLADI

Ülkede 10 yıldan uzun süredir devam eden savaş, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 15,3 milyon kişinin insani yardıma muhtaç kalmasına yol açtı. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin hakim olduğu bölgelerde ise durum daha da kötüleşti. Terör örgütü, ABD'nin kontrolü ve desteğiyle bölgede petrol kaçakçılığı başta olmak üzere pek çok yasadışı işten gelir elde ederken, bölge halkı açlığın pençesinde.

'ÇÖPLÜK İNSANI' DİYORLAR

BBC'nin görüştüğü 25 yaşındaki Alia "İnsanlar bizden utanıyor. Bize çöplük insanları diyorlar" ifadelerini kullanıyor. Alia'nın 12 yaşındaki kızı Walaa "Et bulmak için, yiyecek bir şeyler bulmak için buradayız çünkü açız" diyor. BBC'nin haberine göre Tel Beydar kasabasının etrafındaki kuru ovada, ABD üssünün çöplüğünde yanan atıkların zehirli dumanlarının arasında bir grup insan karınlarını doyurabilmek için çöpe atılmış yiyecek arıyor.

HER SABAH GELİYORLAR

Habere göre, Alia, her sabah 7.00'de bölgeye geliyor. Büyük kızı ise genelde diğer çocuklarına bakmak için evde kalıyor. Güneş batana kadar çöplükte çalışıyorlar. Çöp arabası çöplüğe gelince çocuklar ileri atılıyor. Yeni gelen siyah çöp poşetlerini açan 15 yaşındaki Amer, tavuk artıkları buluyor. Kemikleri yalayıp daha fazlasını aramaya koyuluyor.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİYLE HAYATA SARILDILAR

Türkiye'nin Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla terörden temizlediği bölgelerde durum çok farklı. Türkiye terörle mücadelenin başarıya ulaşmasının ardından bölge halkına insani yardım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da destek verdi. 200.000'e yakın Suriyeli güvenli ve gönüllü olarak topraklarına, köylerine geri döndü. Sivillerin hayatını tehlikeye atan mayın/EYP'ler ile sığınak ve tüneller teker teker imha edildi. Mehmetçiklerin çalışmalarıyla tamir edilen okullarda 35.000 öğrenci yeniden eğitimlerine başladı. Hizmete giren devlet hastaneleri ve mobil sağlık birimleri vasıtası ile 250.000'den fazla Suriyeli sağlık hizmetine kavuştu. Resulayn kırsalında bulunan ve Haseke ile Tel Tamir bölgesini besleyen Allouk Su Tesisi, faaliyete geçirildi. Halen, buradan Haseke ve kırsalı ile Tel Tamir bölgesine su verilmeye devam ediliyor.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NIN 5. YILI

Afrin'de huzurun sağlandığı Zeytin Dalı Harekatı, 5'inci yılına girdi. Milli Savunma Bakanlığı, yıldönümü dolayısıyla kahraman Mehmetçik'i andı. TSK'nın terörden temizlediği Afrin ve çevresinde hayat çoktan normale döndü.