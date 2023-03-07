VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor
Deprem fırsatçılarına geçit yok
"0,1 oy oranına sahip DP ile aynı pozisyona düştü"
İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı
"Her seçimi kaybetmesiyle tanınır"
Türkiye'nin Hepsiburadası Uzun Vadeli Destek Sözü Veriyor, ‘Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gü...
Türk Cumhuriyetleri, yardımlarıyla depremde Türkiye'nin yanında oldu
Marmara Denizi'nde korkutan
Afet Bölgesinde Çocuk Şenlikleri
Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Milletimizin yüzüne nasıl bakacak?
Dikkat çeken Meral Akşener çıkışı: Bugün yarın istifasını bekleyebilirsiniz
Aslı Baykal'dan Akşener'e 'Önder Sav' hatırlatmalı uyarı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri sevindirdi
ABD ve İngiltere rahatsız: Erdoğan'la görüşmesini istemiyorlar
Yapılandırmada depremzeye ek paket
Altılı Masa'nın kaos vaat eden metnine tepki: Götüreceği yer siyasi istikrarsızlıktır
43 kişiye mezar olan sitenin fenni mesulü bakın kim çıktı?
İstanbul Afet İletişim Planı ortaya çıktı
CHP'den HDP'nin çağrısına cevap
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk istifa
Siyasi tarihte görülmemiş rezalet!
Trakya'ya deprem göçü!
Seçimde tek gündemim deprem
Böyle bir dönemde iyi olamıyorum
07 Mart 2023 Salı 10:16:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 10:16:00

ABD ve İngiltere rahatsız: Erdoğan'la görüşmesini istemiyorlar

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, bazı ülkelerin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erhan, 'ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rus Sputnik ajansına konuştu. Erhan, ABD ve İngiltere'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında bir görüşme organize etmesine karşı çıktığını söyledi. Erhan, "ABD ve İngiltere, Putin ve Zelenski'nin Erdoğan'la görüşmesini, ortak fotoğraf vermelerini istemiyor. Azami düzeyde uzatılmış bir savaş istiyorlar. Ukraynalıların geleceğini ve barışı düşünmüyorlar" dedi.

MOSKOVA'DA ÜÇLÜ ZİRVE İDDİASI

Putin ve Zelenski'yle diyaloğu bulunan tek liderin Erdoğan olduğuna dikkat çeken Erhan, Başkan Erdoğan'ın iki ismi bir araya getirecek metotları bulacak güçte olduğunu, önemli olanın ortak fotoğraf değil, somut sonuçlar elde edilmesi olduğunu kaydetti.

Erhan'a göre ilk somut sonuçlar, ateşkesin sağlanması ve belki diplomatik pazarlığın ardından uzlaşmaya varılması olacak. Öte yandan Rus basınındaki bir diğer haberde ise Türkiye - Rusya - Suriye ilişkilerine yer verildi.

Rus basını, Şam rejimi lider Beşar Esad'ın mart ortasında resmi bir ziyaret için Moskova'ya gideceğini yazdı. Vedomosti gazetesi Esad'ın Vladimir Putin'le görüşme ihtimalinin bulunduğunu aktardı.

Habere göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak. Bazı gözlemciler Esad'ın Moskova ziyaretinin Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla üçlü bir zirveye dönüşme ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu üyesi Erhan ise 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerden önce Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Putin ve Zelenski Volodimir Zelenski

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX