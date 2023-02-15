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15 Şubat 2023 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 16:00:00

ABD: Uzaylılar için endişelenmenize gerek yok

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ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Kuzey Amerika hava sahasında bulunan yakın zamanda düşürülen nesneleri henüz tespit edemediğini söyledi. Kirby, "Amerikan halkının bu nesnelerle ilgili olarak uzaylılar için endişelenmesine gerek yok" dedi.

ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürdü. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Kuzey Amerika hava sahasında bulunan yakın zamanda düşürülen nesneleri henüz tespit edemediğini söyledi. Kirby, "Amerikan halkının bu nesnelerle ilgili olarak uzaylılar için endişelenmesine gerek yok" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, hava sahasının daha yakından incelenmesinin tespit edilen nesnelerdeki artışı kısmen açıklayabileceğini, ancak bunların karadaki insanlar için bir tehdit olarak değerlendirilmediğini ve manevra veya itme kabiliyetine sahip olduklarına dair hiçbir işaret bulunmadığını söyledi. "Son nesne operasyonlarında uzaylı ya da dünya dışı varlıklar emaresi yok" açıklaması yapıldı.

Kirby, son 10 gündür Kuzey Amerika hava sahasında indirilen dört cisim hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'in istihbarat toplamak için yüksek kapasiteli balon programlarına sahip olduğunu belirlediklerini belirten Kirby, "Çin bu teknolojiyi geliştirirse onlar için daha değerli hale gelebilir" dedi.

ABD ve Kanada'nın hava sahasını çok dikkatli bir şekilde taradığını ifade eden Kirby, "Detaylı inceleme sonrası bu bölgede belirlenen nesnelerin sayısının artmasının nedenini açıklayabiliriz" diye konuştu. Kirby, ABD'nin güvenliği korumak için dikkatli hareket ettiğini belirterek, "Son nesneler balondan daha alçaktı ve uçaklar için tehdit oluşturuyordu ancak insan yoktu, manevra kabiliyetine sahip olduklarına dair hiçbir işaret yoktu." dedi.

Kirby, ABD'nin Çin üzerinde balon uçurmadığını ve Çin hava sahasına uçan başka bir ABD jetinin olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD'NİN DÜŞÜRDÜĞÜ UÇAN NESNELER

ABD Savunma Bakanlığı da, 3 Şubat'ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

Balon, 4 Şubat'ta Başkan Biden'ın emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

Beyaz Saray, 10 Şubat'ta Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurmuştu.

11 Şubat'ta ise Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD ile işbirliği içinde Kanada'nın Yukon bölgesi üzerinde cismi düşürdüklerini açıklamıştı.

Böylece ABD ordusu son 10 gün içinde bir Çin'e ait yüksek irtifa balonu ve 3 tanımlanmayan cisim olmak üzere 4 hava unsurunu düşürmüş oldu.

Etiketler : ABD Beyaz Saray Justin Trudeau

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