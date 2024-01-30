ABD üssündeki saldırıya ilişkin çarpıcı detay!
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ürdün'de gerçekleştirilen ABD üssündeki saldırıya ilişkin çok çarpıcı bir detayı açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıdan çok ABD tarafından özel olarak korunan askeri üste nasıl bir güvenlik açığı vardı? İşte o sorunun cevabı...
Sosyal paylaşım sitesi X'te bir paylaşım yapan Abdullah Ağar, saldırıya ilişkin şunları söyledi:
ABD'nin 3 askerinin öldüğü, 34'ün yaralandığı Tower 22 üssüne saldırı düzenleyen İHA o sırada üsse iniş yapmaya çalışan ABD İHA'sının gölgesine gizlenmiş.
İlginç bir şekilde bu taktik, 27 Ekim 2018'de Suriye'de İsrail uçaklarının bir Rus İl-20 gölgesine gizlenerek saldırı yapmasına benziyor.
O saldırıdaki fark da şu:
Gölgesi kullanılan Rus İl-20 Rejim alanlarından atılan (Rejim ya da Rus) S-200'leri vurmuştu. İsrail'in uyguladığı gölgeyi kullanma taktiği nedeniyle 15 Rus askeri-Rus füzesiyle ölmüş, Rusya ile İsrail ilişkileri fena gerilmişti.
ABD'nin 3 askerinin öldüğü, 34'ün yaralandığı Tower 22 üssüne saldırı düzenleyen İHA o sırada üsse iniş yapmaya çalışan ABD İHA'sının gölgesine gizlenmiş.— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) January 30, 2024
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İlginç bir şekilde bu taktik, 27 Ekim 2018'de Suriye'de İsrail uçaklarının bir Rus İl-20 gölgesine gizlenerek saldırı...
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