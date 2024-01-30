ABD üssündeki saldırıya ilişkin çarpıcı detay!

Geçtiğimiz günlerde Ürdün'de, Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan ABD üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıdan çok ABD tarafından özel olarak korunan askeri üste nasıl bir güvenlik açığı vardı? İşte o sorunun cevabı...

Sosyal paylaşım sitesi X'te bir paylaşım yapan Abdullah Ağar, saldırıya ilişkin şunları söyledi:

ABD'nin 3 askerinin öldüğü, 34'ün yaralandığı Tower 22 üssüne saldırı düzenleyen İHA o sırada üsse iniş yapmaya çalışan ABD İHA'sının gölgesine gizlenmiş.

İlginç bir şekilde bu taktik, 27 Ekim 2018'de Suriye'de İsrail uçaklarının bir Rus İl-20 gölgesine gizlenerek saldırı yapmasına benziyor.

O saldırıdaki fark da şu:

Gölgesi kullanılan Rus İl-20 Rejim alanlarından atılan (Rejim ya da Rus) S-200'leri vurmuştu. İsrail'in uyguladığı gölgeyi kullanma taktiği nedeniyle 15 Rus askeri-Rus füzesiyle ölmüş, Rusya ile İsrail ilişkileri fena gerilmişti.