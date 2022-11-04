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04 Kasım 2022 Cuma 09:02:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 09:02:00

ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi?

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ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tam bir tahminde bulunmak çok kolay değil ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor. Bu olduğu zaman da F-16 meselesi, hem modernizasyon hem de yeni F-16'ların alınması anlamında çözüme kavuşur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Karadeniz'deki tahıl koridorunun yeniden işlerlik kazanmasına ilişkin süreci anlatan İbrahim Kalın, tahıl koridoru faaliyetiyle milyonlarca tonluk bir tahıl operasyonunun yapıldığını, bunun durmasının, maliyetleri çok ciddi artıracağını söyledi.

Sevkiyatın durduğu sürede dünya gıda fiyatlarının yüzde dört buçuk oranında arttığını vurgulayan Kalın, süreç uzasaydı fiyatların yükselmeye devam edeceğine işaret etti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi, tahılın, ihtiyaç duyan Somali, Cibuti gibi Afrika ülkelerine sevkiyatın yapılması konusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da dile getirildiğini belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tarafların müzakere masasına nasıl getirileceğinin tartışılması gerektiğini, bunu Batılı ülkelere ilettiklerini söyleyen Kalın, "Sadece Türkiye'ye teşekkür etmeniz yeterli değil, savaşı sonlandıracak farklı bir jeopolitik, stratejik bakış açısını işleme sokalım." dedi.

-"BİDEN İLE G20'DE GÖRÜŞECEKLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, tahıl koridorunun yeniden faaliyete geçmesi konusunda Putin'i nasıl ikna ettiğini önce ABD Başkanı Joe Biden'a anlatacağını söylediğinin hatırlatılması ve görüşmenin nasıl olacağına ilişkin soruya karşılık İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"G20'de görüşecekler. Orada muhtemelen yüz yüze bunu anlatacak. Ama dediğiniz gibi bence ironi ya da ironiden daha fazla bir şey de yaptı, 'Liderlik diplomasisiyle kriz böyle çözülür.' demiş oldu. Çünkü herkesin alarm olduğu bir noktada, Cumhurbaşkanımız çok sakin bir şekilde, 'Sayın Putin'le bir görüşelim bakalım' dedi ve neticeyi de hepimiz gördük."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sorular üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili açıklamalarını da değerlendirdi. Kalın, Türkiye'nin enerji altyapısının, boru hatlarının, bu kapasiteyi taşımaya müsait olduğunu kaydetti.

Putin'in bu teklifi yaparken, dünyanın bu bölgesinde orta ve uzun vadede yeni bir enerji haritası oluşacağını gördüğünü, Türkiye'nin de bunun en doğal coğrafi adresi olduğunu söyleyen Kalın, "Şu anda Türk akımı var, bunu biraz daha güçlendirip bir boru hattı daha yapılabilir, doğudan batıya, kuzeyden güneye yepyeni bir enerji haritası ortaya çıkabilir. Bu imkansız değil. Önümüzdeki 5-10 yıllık bir perspektifle düşünün bunu. Bu olursa, yani Türkiye, sadece bir gaz transit ülkesi olmuyor bu durumda, aslında gaz piyasasının belirlendiği, gaz borsasının belirlendiği bir ülke olmaya doğru gidiyor." şeklinde konuştu.

- TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginliklere de değinen Kalın, "Yunanistan, Türkiye'yi tehdit edemez, böyle bir gücü yok, böyle bir kapasitesi yok, bizim de böyle bir niyetimiz yok. Yunanistan'la bir savaş çıksın, bir çatışma olsun, burada bir gerilim olsun... Böyle bir şey yok." dedi.

İbrahim Kalın, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'ın (GASA) silahlandırılmasının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak, "Adalardan Türkiye'ye dönük bir tehdidin oluşmasına asla müsaade etmeyiz. Bunu Yunanlılar da Amerikalılar da çok iyi biliyorlar. Orada yanlış adım atma imkan ve ihtimalleri yok." diye konuştu.

Yunanistan'ın seçime gideceğini, bu nedenle koalisyonun kendi içerisindeki kavgaya Türkiye'yi de çekmeye çalıştığını belirten Kalın, "Yunan hükümeti, zaman zaman Batı'da oluşan Türkiye karşıtı dalganın üzerinde yükselmeye çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD TÜRKİYE'YE F-16'LARI VERECEK Mİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "ABD Türkiye'ye F-16'ları verecek mi?" sorusu üzerine, şu anda sürecin devam ettiğini, ABD'de 8 Kasım'da yapılacak seçim sonrası yeni yapılanmanın ortaya çıkacağını söyledi.

İbrahim Kalın, "Tam bir tahminde bulunmak çok kolay değil ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde bu sürecin tamamlama ihtimali yüksek görünüyor. Bu olduğu zaman da F-16 meselesi, hem modernizasyon hem de yeni F-16'ların alınması anlamında çözüme kavuşur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ABD F-16 TÜRKİYE ABD TÜRKİYE
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