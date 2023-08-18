VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Özhaseki: 20 ile 40 yaş arasındaki ölümlerin yüzde 14'ü alkolden kaynaklı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Doğal gaz denkleminin kilit ülkesi Türkmenistan
Türk bilim insanları uzayda bitki yetiştirecek
Yunanistan'da holiganizmle mücadele için hükümet harekete geçti
AB, gaz depolarını yüzde 90 doldurdu
18 Ağustos 2023 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 12:30:00

ABD ordusu ile PKK/YPG'li teröristler Kamışlı'da tatbikat yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da ABD askerlerinin onlarca PKK/YPG'li teröristle yaptığı tatbikat, 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.

Ortak silahlı tatbikatta uçak savarlar, ABD yapımı Bradley zırhlı muharebe araçları ve çeşitli ağır silahlar kullanıldı.

ABD Ordusu, Haseke'de Abdülaziz Dağı ile Deyrizor ilindeki el-Ömer ile Koniko petrol sahalarındaki üslerinde sık sık terör örgütü PKK/YPG'ye askeri eğitim veriyor.

Etiketler : abd ordu pkk askeri tatbikat
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Miço Karan

Miço Karan
Duygusal gece

Duygusal gece
Yıllar sonra bir aradalar

Yıllar sonra bir aradalar
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

Fuat Güner'den Özkan Uğur'a duygusal yazı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX