ABD kaynağından vuruldu! MİT'ten ders niteliğinde operasyon

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından "Vejin Jiyan" kod adlı Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirmesine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

24 TV'ye konuşan Coşkun Başbuğ, operasyondan ABD'nin ders çıkarması gerektiğini söyledi. Başbuğ, "Emperyal yapının ve bu yapının başını çeken Amerika'nın bu teröre destek anlamında aktif sahada rol aldığını Batı'ya ve dünya kamuoyuna hatırlatmakta fayda var. Şimdi artık bunu zaten bütün dünya devletleri görüyor ve kabul ediyor. Ve hatta bu süreçle Türkiye bunu delilleriyle ortaya koyuyor. İşte yürüttüğü operasyonlarla bana göre bu sürece katkı sağlayan önemli operasyonlar. Operasyon da bana göre Amerika'nın çok ders çıkarması gereken operasyonlardan biri" ifadelerini kullandı.

MİT'in ABD'yi kaynağından vurduğunu belirten Başbuğ, "Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz çapulcu insan kılığındaki mahlukat terör anlamında Amerika'nın kendini en güçlü hissettiği yerde kullandığı bir terörist. Yani Haseke, Kamışlı... Buralar Amerika'nın hani bütün o artık örgütün de merkezi haline getirdiği, lojistik anlamda bir üs haline dönüştürdüğü coğrafyalar. Ve burada Amerika bu sözde lider dediğin, yönetici dediğin, çapulcuların birçoğunu pamuğa sararak en güvenli olduğu yer olarak görüp, sakladığı bölgeler. Şimdi böylesi bir yerde bu operasyonları gerçekleştiriyorsun. Ve ne bir Amerikalının, ne bir sivil şahsiyetin, ne de herhangi bir terörle iltisakta olmayan aracın veya bir binanın hasar görmeden bu operasyonların yürümesini sağlıyorsun. Bunlar kolay işler değil" dedi.

ABD'nin ikiyüzlü siyasetine kimsenin inanmadığını kaydeden Başbuğ, "Türkiye olarak biz, terör odaklı, terörist odaklı ne nokta operasyonları önceledik. Son zamanlarda bu taktik ve güzergahta ilerliyoruz ve çok da iyi gidiyoruz. ABD, söylediği yalanın, kurduğu tiyatronun dünya kamuoyu tarafından kabul gördüğünü zannediyor. ABD, kurduğu oyunu kendi çalıp kendi oynadığının farkında değil. ABD hangi sıfatla o bölgede varlık gösteriyor? ABD'nin Türkiye'ye karşı sözlü savunmaya geçme hali ve gücü kalmadı. ABD hiçbir şey olmamış gibi olayları yürütmenin ve bunu sahada da istediği noktaya getirmenin telaşında" dedi.