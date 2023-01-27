ABD'den Türkiye-İsveç gerilimine dair açıklama

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27 Ocak 2023 Cuma 23:58:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 23:58:00

ABD: İsveç ve Türkiye anlaşmazlıklarını kendi arasında halletmeli

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "İsveç, Finlandiya ve Türkiye anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu.

Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İSRAİL-FİLİSTİN GERGİNLİĞİ

İsrail ile Filistin arasında son dönemde artan gerginliğe de değinen Kirby, İsrail'in operasyonları sırasında sivillerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını aktararak, "Gerilimin daha da tırmanmasına neden olan her türlü eylemi kınıyoruz." dedi.

Kirby, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu turu kapsamında Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği ziyarette bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde de görüşmeler yapacağını kaydetti.

UKRAYNA'NIN F-16 TALEBİ

Ukrayna'nın F-16 taleplerine ilişkin bir soruya ise Kirby, Ukraynalıların kendilerini savunmak için böyle bir taleplerinin bulunmasının sürpriz olmadığını ifade etti. "Onları bu konuda suçlayamazsınız." diyen Kirby, yeni bir yardıma ilişkin duyuracak bir bilginin olmadığını söyledi.

Kirby ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edebileceğine ilişkin haberlerle ilgili ise Başkan'ın ziyaret takvimiyle ilgili bilgi veremeyeceğini aktardı.

Rusya'nın Afganistan'daki Taliban yönetiminden ABD'nin işgal sonrası bıraktığı silahları almak istediğine yönelik soru üzerine ise Kirby, bunu doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Etiketler : ABD Türkiye İsveç NATO
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