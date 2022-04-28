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28 Nisan 2022 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:32:00

ABD ile Rusya Türkiye'den yardım istedi! Dev takasa MİT güvencesi ile gerçekleşti!

Kaynak: AA

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Rusya ile ABD arasında tutuklu bir pilot ile deniz piyadesinin takası üzerinde aylarca çalışma yapan iki ülke bir türlü anlaşamadı. Türkiye'den destek talep eden ABD ve Rusya'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile olumlu yanıt verildi. Tutuklu takası, MİT güvencesi ile Ankara'da gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan'ı arayarak takas için teşekkür etti.

ABD ile Rusya arasında dün Türkiye'de gerçekleşen tutuklu takasının detayları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ABD ile Rusya arasında uzun süredir görüşmelere konu edilen ancak olumlu sonuç alınamayan takas için Türkiye'den talepte bulunuldu.

2019 yılında Moskova'da tutuklanan ve süreç içerisinde serbest bırakılması için yoğun diplomatik çaba harcanan eski ABD Deniz Piyadesi Trevor Reed ve ABD'de tutuklu bulunan Rusya vatandaşı pilot Konstantin Yaroşenko'nun Türkiye'de karşılıklı iade edilmelerine yönelik iki ülkeden Türkiye'ye talep geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda ABD vatandaşı Trevor Reed ve Rusya vatandaşı Konstantin Yaroşenko'nun, Türkiye'nin arabuluculuğunda ülkelerine karşılıklı iadeleri için Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerekli hazırlıklar başlatıldı.

Bu kapsamda ABD vatandaşı Reed ile Rusya vatandaşı Yaroşenko, dün saat 14.00 sularında Milli İstihbarat Teşkilatının gözetiminde ABD ve Rusya heyetleri arasında Ankara'da takas edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, daha önce de Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinde görevler almıştı. 2018'de Kenya'da kaçırılıp Somali'ye götürülen İtalyan hemşire Silvia Constanzo Romano da yine Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 2020'de kurtarılarak İtalyan makamlarına teslim edilmişti.

Etiketler : ABD ile Rusya TAKAS Milli İstihbarat Teşkilatı
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