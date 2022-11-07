VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin, orduya çağrılanlardan 50 bin kişinin muharebe birliklerinde yer aldığını bildirdi
ABD heyetiyle toplantı sona erdi! MSB'den açıklama
Motokurye, 'yol verme' kavgasında öldürüldü: 1 şüpheli tutuklandı
Bakan Özer: 6 bin 970 köy okulunun tamamını açacağız
Seren Serengil hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı!
Niğde'de 2 milyon 100 bin dolu makaron ele geçirildi
Pamukkale 'traverten temalı jeopark' olma yolunda
Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
BioNTech, 2022 için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar avroya yükseltti
Başkan Erdoğan'dan şehit askerler Öztürk ve Esmer'in ailelerine taziye mesajı
İklim felaketlerine karşı "Herkes İçin Erken Uyarı Eylem Planı" devreye alınıyor
Rusya'da otomobil satışları ekimde yüzde 62,8 düştü
İlk kez bir insana laboratuvarda üretilen kan nakledildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 63 savaş uçağı ve 4 gemi görüldü
İletişim Başkanlığı 31 Ekim-6 Kasım 2022 Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
"Bir oyla 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atacaksınız"
"İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi ihracatçılara 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağlamıştır"
Emniyet Genel Müdürlüğünden iddialara yanıt
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
"AB düzeyinde İran'a yönelik yeni yaptırım paketi görüşülüyor"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından promosyon ve giyim yardımı açıklaması
07 Kasım 2022 Pazartesi 19:49:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 19:49:00

ABD heyetiyle toplantı sona erdi! MSB'den açıklama

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu Toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye-ABD Üst Düzey Savunma Grubu toplantısı ABD Savunma Bakanlığı heyetinin katılımıyla 7 Kasım 2022 tarihinde Ankara'da icra edilmiştir.

Olumlu ve yapıcı geçen toplantıda, bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularının yanısıra, ikili savunma, askeri eğitim ve savunma sanayi işbirliği ele alınmıştır.

Müteakip toplantının gelecek yıl ABD'de düzenlenmesi öngörülmektedir.

Etiketler : MSB Türkiye-ABD toplantı
Amacımız mutlu olmak

Amacımız mutlu olmak
Maaile klipte

Maaile klipte
Oyunculuk var olma nedenim

Oyunculuk var olma nedenim
üçü bir arada

üçü bir arada
Michelin buluşma

Michelin buluşma
Çaya 50 TL vermeyin

Çaya 50 TL vermeyin
Babamla 7 yaşında tanıştım

Babamla 7 yaşında tanıştım
Dubai'de dünya prömiyeri

Dubai'de dünya prömiyeri
Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!

Ünlü şakacı Mustafa Karadeniz'ın acı günü!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX