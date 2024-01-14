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14 Ocak 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 10:30:00

ABD hem besliyor hem ‘yanınızdayız' diyor!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve para desteğini sürdüren ABD, Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen şehit haberlerinin ardından ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'ye başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" denildi. Daha önce de şehit haberlerinin ardından başsağlığı mesajı paylaşan ABD, arka planda ise örgüte desteğini sürdürüyor. Terör örgütü PKK/YPG'ye silah ve para desteğini sürdüren ABD, desteğini ise gizlemiyor. Amerikan askerleri sıkça YPG/PKK'lı teröristlerle bir araya gelerek silahlı eğitim veriyor. ABD Temsilciler Meclisi 2024 mali yılı için belirlenen 886 milyar dolarlık savunma bütçesinde terör örgütüne de pay ayırdı.

Etiketler : abd pkk ypg terör şehit başsağlığı
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