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21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:38:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 16:38:00

ABD Donanması'na ait USS Mount Whitney Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: AA

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ABD donanmasına ait "Blue Ridge" sınıfı komuta ve kontrol gemisi USS Mount Whitney, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD 6. Filosu ve ABD Deniz Kuvvetleri Avrupa-Afrika Komutanlığı (NAVEUR-NAVAF) bünyesindeki gemi, Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

ABD donanmasının en eski 3 gemisinden biri olan ve İtalya'nın Gaeta kentinde görev yapan 200 metre uzunluğundaki sancak ve komuta gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu geçtikten sonra saat 15.00'te Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi'ne doğru yol alan gemiye Boğaz'ı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

Etiketler : abd donanması çanakkale çanakkale boğazı gemi
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