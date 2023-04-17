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ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-16 adımı
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17 Nisan 2023 Pazartesi 19:10:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 19:18:00

ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye F-16 adımı

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ABD Dışişleri, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi olan Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına onay verdiğini Kongreye iletti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

Konuya ilişin bilgi veren kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongreye ilettiğini bildirdi.

ABD'nin resmi silah satış kararını Kongreye tebliğ eden Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansından henüz resmi açıklama yapılmadı ancak AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, satış paketinde mevcut F-16'ların Link-16 taktik veri bağlantı sistemini "Block Upgrade-2" seviyesine yükseltmek için ilgili ekipman ve mühendislik desteğinin yanı sıra Otomatik Çarpmayı Önleme Sistemleri de bulunuyor.

ABD Kongresinin Bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, teamül olarak satış planlarını Kongreye gayriresmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor.

- LİNK-16 NEDİR?

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

Etiketler : ABD Dışişleri Türkiye F-16
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