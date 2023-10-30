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30 Ekim 2023 Pazartesi 23:25:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 23:25:00

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye için müttefiklik vurgusu

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara ilişkin soruya cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara ilişkin soruya, "Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı.

Miller, "NATO'nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.

Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.

Miller, Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin, "Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.

Etiketler : abd nato türkiye
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