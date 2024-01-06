ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Ortadoğu turuna çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere İstanbul'a gelen Blinken'ı havalimanında Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz karşıladı. Blinken'ın 6 Kasım'daki ziyaretinde de benzer bir durum yaşanmıştı.

ARABASINA BOYA ATILDI

Bu arada Türkiye'ye gelmek için dün evinden çıktığı sırada Blinken'ın makam aracına, Gazze'deki sivilleri öldürmesini protesto eden bir grup aktivist tarafından kırmızı renkli boya atıldı. Göstericiler ayrıca, konutunun karşısına kendisine benzeyen, elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı. Bir konvoy eşliğinde evinden ayrılan Blinken'a "utanmalısın" diye bağıran protestocular, ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak, Blinken'a "Savaş suçlusu" diye bağırdı.