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23 Mart 2023 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 09:45:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan ramazan mesajı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ramazanın 1,8 milyar Müslüman için bereketli geçmesini diledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kutsal ramazan ayını kutlayan herkese huzurlu bir dönem diliyorum. ABD'de ve yurt dışında yaşayan Müslümanlar için, ramazan ayı aile ve toplumla birlikte dua etmek ve tefekkür etmek, yoksullara merhamet ve kucaklaşmayla hizmet etmek için kutsal bir dönemdir." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının yoksulluk, zulüm, çatışma ve doğal afetlerle mücadele edenler de dahil olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım etme sorumluluğunu yerine getirme zamanı olduğuna vurgu yapan Blinken, "Dünya genelindeki Müslümanlar da topluluklarında hizmet etmek suretiyle bu ayı anacaklardır. Bu ruhla, birçok büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımız iftar yemekleri ve diğer etkinlikler düzenleyerek bu ayın güzel geleneklerini paylaşacaklar ve topluluklarımızda sosyal uyum, birliktelik ve çeşitliliği teşvik etme taahhüdümüzü göstereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Müslüman dünyasındaki ortaklarına derin saygılarını ilettiklerini belirten Blinken,"Hem ülkemizde hem de yurtdışında tüm insanlar için din özgürlüğünü teşvik etmeye devam ediyoruz. 1,8 milyar Müslüman'a Ramazan'ın bereketli geçmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : antony blinken müslüman ramazan ayı ramazan mesajı

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